Italiaanse maffiabaas gevat na bestorming villa

De Spaanse politie heeft aan de Costa del Sol een per internationaal arrestatiebevel gezochte Italiaanse maffiabaas in de kraag gevat. De man werd bij de bestorming van een villa in de gemeente Alhaurín de la Torre bij Málaga in het zuiden van het land opgepakt. Dat deelden de autoriteiten zaterdag mee.

De arrestant is volgens de vaststellingen een kopstuk van de in Napels en omgeving actieve Camorra. Hij wordt beschouwd als “rechterhand van de capo di tutti capi van de Camorra” en leidde de handel in drugs als cocaïne en hasj”, klinkt het. De operatie verliep in samenwerking met de Italiaanse politie.

In de marge van het onderzoek werden in Napels 17 leden opgepakt van de familieclan Amato-Pagano, die in de regio de drugshandel onder controle had. Bij huiszoekingen in Napels is een vermogen van in totaal 20 miljoen euro in beslag genomen.