Tim Wellens wint voor de tweede dag op rij in Mallorca

Tim Wellens heeft het opnieuw geflikt in Mallorca. De renner van Lotto-Soudal won de derde race in de Challenge Mallorca, nadat hij gisteren ook al de sterkste was. Voor Lotto is het al de derde zege in Mallorca, want André Greipel pakte de zege in de eerste wedstrijd op het eiland. Ploeggenoot Tiesj Benoot stond ook mee op het podium met een derde stek, Alejandro Valverde was tweede.

De Challenge Mallorca bestaat uit vier eendagswedstrijden die samen de Challenge Mallorca vormen. Gisteren was Louis Vervaecke al tweede toen Tim Wellens won. donderdag won Duitser André Greipel de Trofeo Porreres. Drie op drie dus voor Lotto-Soudal in Mallorca.

.@Tim_Wellens has done it again! He has just won the third race of the #ChallengeMallorca! Our third victory in a row! https://t.co/QA2nJYsvXK