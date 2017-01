Een nieuwe dag in Trumpland: uithaal naar de pers en vrees voor Trumpcare-debacle

De Amerikaanse president Donald Trump maakt haast om met een decreet de opheffing van de gezondheidshervorming van zijn voorganger Barack Obama in te leiden. Terwijl toonaangevende Republikeinen hem publiekelijk steunen, heerst er bij veel partijcollega’s in het Congres duidelijk paniek dat het tempo dat Trump ook hier maakt, naar een debacle leidt.

Dat schrijven de Washington Post en de New York Times, die zich baseren op notities van een zitting achter gesloten deuren, die hen door een anonieme bron werden toegespeeld. Daaruit moet blijken dat senatoren en afgevaardigden erg bezorgd zijn dat er niet voldoende tijd rest om een werkzaam model op poten te zetten, dat Obamacare onmiddellijk na zijn opheffing moet vervangen en alle beloftes bevat die Trump en de partij aan de Amerikanen hebben gemaakt.

Uit die notities zou duidelijk blijken dat de Republikeinen nog lang geen sluitend concept of tafel hebben liggen, dat moet garanderen dat de onder Obamacare verzekerde miljoenen Amerikanen niet plots zonder bescherming achterblijven.

“We zouden beter verzekeren dat we voorbereid zijn”, werd bijvoorbeeld afgevaardigde Tom McClintock geciteerd. “Het wordt hier in de wandelgangen al Trumpcare genoemd. Een debacle zal compleet op rekening van de Republikeinen geschreven worden, en we zullen daar bij de komende Congresverkiezingen over minder dan twee jaar over beoordeeld worden”. “Ons doel mag geen snelle oplossing zijn”, zei senator Lamar Alexander. “We willen een duurzame oplossing, die kostenbesparend is”.

Donald Trump haalde zaterdagmorgen om 08.00 uur al uit naar beide kwaliteitskranten, nog voor hij enkele belangrijke telefoongesprekken voerde met staatsleiders, zoals Vladimir Poetin, had gepleegd. Hij noemde de Washington Post en de New York Times “oneerlijk” en beschuldigde hen van “foute informatie”. Trump, die later op de dag voor het eerst sinds zijn installatie in het Witte Huis telefoontjes zal plegen met de machthebbers van Japan, Duitsland, Rusland en Frankrijk, haalde op Twitter liever nog eens uit naar de media -een gewoonte ondertussen- in plaats van terug te blikken naar zijn eerste week als president.

The failing @nytimes has been wrong about me from the very beginning. Said I would lose the primaries, then the general election. FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 januari 2017

Thr coverage about me in the @nytimes and the @washingtonpost gas been so false and angry that the times actually apologized to its..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 januari 2017