Achtste plaats voor Bart Swings WB schaatsen Berlijn

Bart Swings is zaterdag op de wereldbekermanche schaatsen in Berlijn als achtste geëindigd op de 5.000 meter. Op de piste van het Sportforum legde Swings de afstand af in 6:22.03.

De uit Nederland afkomstige Canadees Ted-Jan Bloemen won verrassend in 6:15.84, voor de al even verrassende Nieuw-Zeelander Peter Michael, die de Nederlander Jorrit Bergsma naar de derde plaats verwees. Na de vijfde wedstrijd van het seizoen bezet Swings in de rangschikking de achtste plek. Bergsma behield de leiding. De laatste race is in maart bij de wereldbekerfinale in de Noorse stad Stavanger, waar dubbele punten te behalen zijn.

Patrick Roest (6:19.37) en Sverre Lunde Pedersen (6:19.66) hadden de lat betrekkelijk hoog gelegd. Roest moet op termijn in het Nederlandse kamp de in Berlijn afwezige Sven Kramer opvolgen. De Noor bleek in Berlijn hersteld van de onbegrijpelijke ineenstorting op de tien kilometer tijdens het EK allround, drie weken geleden. Daardoor kreeg Swings in het door Kramer gewonnen eindklassement alsnog het brons toegespeeld.

Swings lag tegen de Italiaan Andrea Giovannini lang voor op het schema van Roest en Pedersen. Maar waar de twee anderen na 3 km meter nog konden versnellen, gingen de rondetijden van Swings omhoog. Het waren aanvankelijk tienden van een seconden, maar de slotronde van 31,4 was toch onder topniveau.