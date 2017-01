Mag wagen lage-emissiezone niet in? Ruil hem in voor een Mazda

Antwerpen 2018 - Wie op 1 februari met de auto naar Antwerpen komt, hoeft zich nog geen zorgen te maken over de lage-emissiezone. Althans niet als het van Mazda afhangt. Dankzij de Emissie Switch kunnen automobilisten gratis laten nakijken of hun wagen nog welkom is in Antwerpen. Een aantal bestuurders met een te vervuilende wagen kan zijn auto een dagje omruilen voor een Mazda.

Op 1 februari gaat de lage-emissiezone van start in Antwerpen en op Linkeroever. De afgelopen maanden werd er campagne gevoerd om bestuurders op de hoogte te brengen van de nieuwe maatregel. “Toch zijn er nog steeds veel mensen die niet weten of hun wagen welkom is in het centrum of niet. Of zijn er veel bestuurders die nog geen alternatief hebben voor hun te vervuilende wagen”, aldus Joachim Sas van Mazda.

Op de eerste dag van de LEZ voorziet Mazda daarom een Emissie Switch-punt. Op de parking van kunstcampus deSingel aan de Desguinlei kunnen automobilisten gratis laten nakijken of hun wagen nog toegelaten is in de lage-emissiezone.

Voor zij die slecht nieuws krijgen, is er toch nog een lichtpuntje. “Enkele bestuurders mogen hun te vervuilende wagen op de parking laten staan en een dagje omruilen voor een Mazda. Op die manier kunnen zij zorgeloos de lage-emissiezone van Antwerpen binnenrijden.”