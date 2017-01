Mechels stadsbestuur zet inburgeraars in bloemen

Mechelen - In de Keldermanszaal werd zaterdag voor het eerst een inburgerceremonie georganiseerd. Zo’n 200 nieuwe Mechelaars werden in de bloemen gezet omdat zij hun inburgeringsattest behaalden.

De inburgeraars kregen van het stadsbestuur een ontbijt aangeboden. Schepen van Diversiteit, Marc Hendrickx (N-VA) benadrukte dat Mechelen een smeltkroes blijft van diversiteit op alle vlakken. “Doorheen die mengelmoes van culturen, geaardheden, leeftijden en huidskleuren is er één constante: respect voor elkaar. Met ondersteuning van integratie van anderstalige nieuwe Mechelaars willen wij als stadsbestuur die diversiteit nog verstevigen om te komen tot één gemeenschap: de Mèchelse”, zegt Hendrickx.



Tussen 1 januari en 30 november 2016 behaalden 1757 inburgeraars in de provincie Antwerpen hun inburgeringsattest. Liefst 14 procent of 245 daarvan zijn inwoners van de stad Mechelen.



De afgelopen maanden hebben ze een inburgeringstraject succesvol afgerond met onder meer cursussen maatschappelijke oriëntatie en Nederlands als tweede taal. Zo leerden iedereen een aantal sociale vaardigheden.



De deelnemers ontvingen allemaal een certificaat en een kleine attentie. Na de uitreiking van de inburgeringsattesten kregen ze een rondleiding in het stadhuis.