Ontredderde Laura Verdonschot vierde, Nederlandse draagt trui op aan overleden vriendin

Laura Verdonschot heeft zaterdag op het WK veldrijden in het Luxemburgse Bieles naast een medaille bij de vrouwen beloften (U23) gegrepen. Ze werd vierde, de wereldtitel was voor de Nederlandse Annemarie Worst.

De 20-jarige Verdonschot, die na haar zilveren medaille op het BK bij de profs een profcontract kreeg bij haar ploeg Marlux-Napoleon Games, was de enige landgenote aan de start en mocht voor aanvang van de wedstrijd van eremetaal dromen. Ze ging in de aanvangsfase goed mee met de Britse titelverdedigster Evie Richards, de Amerikaanse Ellen Noble en de Nederlandse Annemarie Worst, maar moest dat trio halfweg toch laten gaan. Na twee valpartijen was het kalf verdronken voor de Limburgse, die wel haar vierde plaats consolideerde.

Vooraan kregen de toeschouwers een erg spannend duel te zien tussen Noble en Worst. Uiteindelijk kraakte Noble in de slotronde. Worst had aan de finish een tiental seconden voorsprong op de Amerikaanse. Richards werd derde op zo’n halve minuut, Verdonschot vierde op een dikke minuut.

Eerder op de dag kroonde de Britse topfavoriet Thomas Pidcock zich tot wereldkampioen bij de junioren (m), later zaterdag is het in Bieles ook nog aan de vrouwen elite. Zondag komen de beloften (m) en de eliterenners in actie in Luxemburg.

Verdonschot in tranen

Verdonschot barstte in tranen uit zodra ze de finish had overschreden. “Ik zat achter de eerste drie”, vertelde Verdonschot na de wedstrijd bij Sporza. “De eerste ronden waren erg zwaar, maar ik voelde dat ik erdoor kwam. Eerst slipte ik achteraan weg, maar toch kwam ik nog terug bij Noble. De tweede val was veel erger. Ik ging keihard onderuit op het asfalt en vloog de nadars in. Als er niet zo veel supporters voor me naar hier waren gekomen was ik uitgestapt, want ik heb enorm veel pijn.”

“Technisch ging het erg goed, ik voelde dat ik bij de technische passages altijd terug kwam. Ik had evengoed op het podium kunnen staan. Het lijkt nooit mee te zitten. Volgend jaar misschien, dan mag ik nog één keer bij de beloften rijden.”

“Trui voor vriendin”

Annemarie Worst draagt haar overwinning in het interview na de finish op aan haar overleden vriendin Annefleur Kalvenhaar, die in 2014 overleed. “Ze is enkele jaren geleden zwaar gevallen bij het mountainbiken in de wereldbekerwedstrijd in Grenoble, deze trui is voor haar.”