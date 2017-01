Mountainbiken met en voor het goede doel

Geel - Op zaterdag 11 maart 2017 gaat in Geel-Bel aan Tenniscentrum Den Bruul de vierde editie door van de Charity Biking Cup, een organisatie van Fifty-One Geel. De opbrengst gaat naar zes geselecteerde goede doelen, die zoals vorig jaar zeer nauw betrokken worden bij het evenement.

Mensen helpen mensen

"Eigenlijk alleen maar positieve zaken gezien. Ondanks dat er toch een heuse strijd werd geleverd bleef het te allen tijde héél gemoedelijk en heerste er een sportieve sfeer. Net als vorig jaar heb ik weer veel helpende handen gezien. Niks teveel en dank aan alle vrijwilligers.": zo omschreef een deelnemer het vorig jaar. Voortbouwend op dat succes, schuift Fifty-One Geel terug meerdere goede doelen naar voren. Deelnemende ploegen vragen familie, vrienden, collega’s en nobele sympathisanten om hen financieel te steunen. De sponsorgelden die deze ploegen zo inzamelen, worden integraal geschonken aan het goede doel van hun keuze.

Deze formule motiveert sympathisanten van de goede doelen om ploegen te vormen en deelnemers te sponsoren. Door deze hefboomwerking bereikt de Charity Biking Cup meerdere mensen en stijgt het totale steunbedrag aanzienlijk.

Inclusie

Ook bij deze editie 2017 zullen een aantal ‘unified teams’ meerijden. Deze ploegen tellen zowel valide als anders-valide sporters. De G-sporters met de G van ‘Gewoon’ meten zich rechtstreeks met de andere ploegen. Hierdoor is de Charity Biking Cup een inclusief evenement en uniek in zijn soort.

Een hart voor Geel

De 6 geselecteerde goede doelen van editie 2017 zijn ‘Mensen in Nood (M.I.N.)’, ‘Vélo Afrique’, ‘Open Kamp Kempen’, ‘Avalympics’, ‘De Waaiburg’ en ‘To Walk Again’. Deze doelen zijn op de een of andere manier verbonden met Geel en omstreken. Ze zetten zich één voor één in voor minder gegoeden of mensen met specifieke noden waarvoor de normale hulp ontoereikend is.

Evenement

De Charity Biking Cup gaat door op zaterdag 11 maart 2017 en start om 13u aan het Tenniscentrum Den Bruul in Geel-Bel. Alle info over dit evenement is te vinden op http://www.fiftyonegeel.org. Ook aan de supporters en bezoekers is gedacht. Er is dit jaar een overdekte zittribune voorzien met 150 plaatsen, er is in de tennishal een kinderspeelruimte en voor wie niet te moe is of van het feesten niet genoeg kan krijgen, wordt het evenement afgesloten met een fuif.