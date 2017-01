CD&V-Geel geeft Bewegingspunt Geel "Tijd én ruimte voor verandering"

Geel - CD&V-Geel is verheugd dat er duidelijkheid en beweging komt in de ambities en de nieuwe aanpak van Bewegingspunt Geel. CD&V-Geel kijkt met veel belangstelling uit naar de uitkomst van hun zoektocht naar het best mogelijke sociaal beleid in Geel.

…. “ Bewegingspunt Geel wil met open geest en blik alle formules of vormen van samenwerking bekijken die toelaten om verder op het politieke speelveld een eigentijds, vernieuwend sociaal beleid vorm te geven. De bevoorrechte band met CD&V-Geel is hierbij niet langer het uitgangspunt.”…

Volgens CD&V Geel voorzitters-duo Roger Dams en Marcel Verachtert is dit de essentie van een communicatie die CD&V van Bewegingspunt Geel (het vroegere ACW-Geel) ontvangen heeft.

Voor CD&V zijn de bruggen absoluut niet opgeblazen zoals sommigen beweren. Greet Bakelants en Jens Van Akeleyen verdedigen bijvoorbeeld met veel ijver nog steeds de belangen van Bewegingspunt Geel binnen de partij.

Uiteraard is CD&V niet akkoord met het standpunt dat het beleid van de voorbije vier jaar teleurstellend is. CD&V-Geel weegt zwaar op alle sociale dossiers. CD&V-Geel lukt er wel degelijk in om in deze coalitie het beleid dat de voorbije legislaturen werd uitgebouwd, mede dankzij de mandatarissen van Bewegingspunt Geel, vast te houden en zelfs te verbeteren.

Ondanks het verschil in mening over een aantal zaken wil CD&V in de toekomst, met een open geest, met Bewegingspunt Geel overleggen over het beste sociaal beleid voor alle Gelenaren. CD&V-Geel beschouwt het als haar opdracht om naar verbinding te zoeken en bruggen te bouwen.