Zo kwam het indrukwekkende decor van de Dior-show tot stand

De modeweken staan niet alleen garant voor adembenemende jurken, ook de decors worden tot in het kleinste detail afgewerkt en maken het visuele aspect compleet. Voor de jongste show tijdens de coutureweek in Parijs, liet het Franse modehuis een tuin bouwen.

De oase van groen had een oppervlakte van 5.000 vierkante meter. Zo’n 150 mensen werkten drie volledige weken om de tuin klaar te krijgen tegen het defilé. In totaal werden 1.200 planten, 400 twijgjes en 10000 vierkante meter mos gebruikt. Het merk bundelt de intense bouwperiode nu in een filmpje.