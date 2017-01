Twee attracties in Efteling tijdelijk gesloten na brand

In het Nederlandse pretpark de Efteling werden twee attracties rond de middag tijdelijk gesloten nadat een aantal bomen in brand gevlogen waren.

Drie kerstbomen en twee horecablokhutten hadden plots vuur gevat. Hierdoor moesten de attracties Vogelrok en Carnaval Festival tijdelijk gesloten worden. De medewerkers van het park konden de brand vlug blussen. De brandweer heeft de brand ondertussen nog eens nageblust en onderzoekt nu de oorzaak.

Carnaval Festival is momenteel nog altijd gesloten en het pleintje voor de attractie is afgezet met linten. Vogelrok is wel weer toegankelijk voor het publiek.