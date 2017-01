Selena Gomez dolverliefd in Italië

Het lijkt erop dat de Amerikaanse popzangeres en de Canadese artiest The Weeknd echt een koppel vormen. De twee werden eerder deze week samen gezien in het Italiaanse Firenze.

Vrijdag lunchten de tortelduifjes in een lokaal restaurantje. In de namiddag ging het richting Palazzo degli Uffizi, een paleis dat een van de oudste kunstmusea ter wereld herbergt. Een aanwezige kon het koppel fotograferen tussen de kunstwerken. Op het kiekje is te zien hoe Selena rond de nek van Abel Tesfaye, de echte naam van The Weeknd, hangt.

New picture of Selena and The Weeknd in Florence, Italy today! pic.twitter.com/a3U4LrCQcw — Selena Gomez News (@LifeWithSelG) 27 januari 2017

Een paar weken geleden kwamen Abel en Selena als samen uit een restaurant in Los Angeles. De zangeres kuste haar vlam, maar die stond er wat bedrukt bij. De geruchten doen sindsdien de ronde dat de twee niet echt samen zijn, maar hun relatie in scène zetten in het belang van hun carrière. Ook het restaurant, een plek waar veel beroemdheden komen als ze willen gezien worden, zou om die reden gekozen zijn. Deze nieuwe beelden spreken die vermoedens tegen en doen uitschijnen dat twee van de populairste sterren van het moment hun hart aan elkaar hebben verloren.