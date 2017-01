Nog geen toestemming voor tweede weekend Tomorrowland: “Komt zeker in orde”

Boom - De ticketverkoop voor Tomorrowland liep zaterdagvoormiddag weer als een trein. In de provincieraad ontstond donderdag nochtans nog een discussie over het tweede festivalweekend van Tomorrowland. Gedeputeerde Bruno Peeters (N-VA) zei dat het tweede weekend “nog onderhandeld moet worden”, maar dat zou slechts een formaliteit.

Er waren 180.000 tickets beschikbaar voor de twee weekends: één van 21 tot en met 23 juli en één 28 tot en met 30 juli. Daarvan begon de Belgische voorverkoop zaterdag om 11 uur. Vijftig minuten na de start van de voorverkoop was de eerste lading tickets al de deur uit. Wie ernaast greep, kan om 17 uur nog een kans wagen of volgende week zaterdag, tijdens de internationale verkoop.

De organisatoren van Tomorrowland verkochten dus al tickets voor een tweede festivalweekend, maar kregen van de provincie nog geen officiële toestemming voor het gebruik van De Schorre.

Volgens provincieraadslid Kris Merckx (PVDA+) omdat de organisator weet dat alles wel in orde komt. “Er is nog geen officiële toelating en er werd nog niet overlegd over een gebruiksovereenkomst”, zegt Merckx. “Dan moet je als bedrijf zeker zijn dat je politieke vriendjes alles in orde brengen.”

Gedeputeerde Bruno Peeters (N-VA) antwoordde in de provincieraad dat de overeenkomst nog volledig besproken moet worden. “In maart zullen we dat in alle openheid doen op de provincieraad. Ze nemen een risico door het nu al aan te kondigen, maar daar hebben wij als provincie niets mee te maken. De organisatoren weten aan welke voorwaarden ze moeten voldoen en blijkbaar menen ze dat ze daaraan kunnen beantwoorden. Dit versterkt enkel onze onderhandelingspositie.”

Betrouwbare partner

Tomorrowland zelf maakt zich sterk dat er twee weekends gefeest zal kunnen worden. “Net zoals bij de vorige edities zijn er altijd dingen die na de start van de ticketverkoop nog geregeld moeten worden. De onderhandelingen met de provincie gaan over ons huurcontract van De Schorre, dat in maart afloopt en vernieuwd moet worden. Maar dat is louter een commerciële handelsovereenkomst, die zeker in orde komt”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen.

“Wij hebben reeds jaren bewezen een betrouwbare partner te zijn en wij hebben onze werkwijze niet veranderd. Wij willen altijd alle noodzakelijke procedures doorlopen om zo tot een eenduidige besluitvorming te komen. En dat kost tijd. Maar wel binnen de door alle partijen gekende tijdsframes.”

“Het huurcontract van De Schorre moet nog gefinaliseerd worden. De voorbije jaren waren ze steeds tijdig met alles in orde en we zien geen reden dat dat dit jaar anders zou zijn”, zo reageert de provincie zaterdag. “Zo is de milieuvergunning voor beide weekends al in december goedgekeurd. De provincieraad zal dan in maart de definitieve goedkeuring geven over een nieuw contract voor de huur van De Schorre.”