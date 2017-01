Brussel - Niet minder dan 790.000 Vlamingen hebben te veel stress op het werk. Dat is een vijfde meer dan drie jaar geleden, zo blijkt uit de driejaarlijkse Werkbaarheidsmonitor.

280.000 Vlamingen vertonen zelfs symptomen van burn-out, een stijging met een kwart.

Hoofdoorzaak is wellicht de verbeterde economie: de orderboekjes van de bedrijven raken weer gevuld, terwijl ze nog onvoldoende personeel hebben om al dat werk uit te voeren. Al zijn ook in rusthuizen en in het onderwijs forse problemen met gestegen werkdruk.

Net de helft van de Vlaamse werknemers (51 procent) noemt z’n job “werkbaar”. Nochtans hadden werkgevers en werknemers kort na 2000 afgesproken om tegen 2020 zestig procent van de jobs werkbaar te krijgen.