Britse acteur John ‘Mr. Ollivander’ Hurt (77) overleden

De Britse acteur John Hurt, onder meer bekend van zijn rollen in ‘Elephant Man’ en ‘Alien’, is op de leeftijd van 77 jaar gestorven aan de gevolgen van pancreaskanker, zo hebben Britse media zaterdag bekendgemaakt. Zijn agent Charles McDonald bevestigde het overlijden aan het Britse persbureau PA.

De acteur, die Mr. Ollivander speelde in ‘Harry Potter and the Sorcerer’s Stone’, speelde ook tweede officier Kane in ‘Alien’ en de hoofdrol in ‘1984’.

Hij werd twee keer genomineerd voor een Oscar voor zijn bijrol in ‘Midnight Express’ (1978) aan de zijde van William Hayes, een Amerikaanse toerist die in een Turkse gevangenis belandt, en twee jaar later voor zijn hoofdrol in ‘Elephant Man’.

Voor zijn vertolking in ‘Midnight Express’ werd hij gelauwerd op de Bafta Awards, de jaarlijkse Britse film- en televisieprijzen, en won hij de Golden Globe voor de beste bijrol.