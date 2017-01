Trump neemt extreme maatregelen om moslimterroristen uit VS te houden

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag twee decreten ondertekend, waarmee hij radicaal islamitische terroristen wil weren en het Amerikaanse leger wil heropbouwen. Hij maakte bekend dat de Verenigde Staten de komende vier maanden geen vluchtelingen meer zullen binnenlaten. Ook bezoekers uit 7 moslimlanden zijn de komende 90 dagen niet welkom in de VS.

90 dagen geen bezoekers uit moslimlanden

Bezoekers uit Syrië, Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan en Jemen krijgen de komende 90 dagen geen toestemming tot de VS, zo liet het Witte Huis weten. “Ik voer nieuwe selectieprocedures in om moslimterroristen uit de Verenigde Staten van Amerika te houden. [Ik] wil hen hier niet,” zei Trump.

De maatregel had onmiddellijke gevolgen en leidde tot chaos voor Arabische Amerikanen wiens familieleden al op weg waren naar de VS voor een bezoek, vertelt Abed A. Ayoub, beleidsdirecteur van het Amerikaans-Arabische Antidiscriminatiecomité. Het besluit kan volgens hem ook gevolgen hebben voor burgers met een Amerikaanse verblijfsvergunning die zich momenteel in het buitenland bevinden, studenten die een studie in de VS zullen volgen, mensen die medische zorgen in de VS zouden ontvangen en andere.

Vier maanden geen vluchtelingen

Trump schrapt het programma voor de opvang van Syrische vluchtelingen tot nader order en zal uiteindelijk de voorrang geven aan religieuze groepen die proberen te ontsnappen aan vervolging. Hij vertelde tijdens een interview met een christelijk medium dat Syrische christenen die de oorlog willen ontsnappen daarbij gebaat zouden zijn.

Burgerrechtenorganisaties noemen de maatregelen discriminatie en vrezen dat vluchtelingen zullen stranden op gevaarlijke plekken. Volgens Stephen Legomsky, de voormalige hoofdraadgever Immigratie in de administratie van Obama, is het voorrang geven aan christenen ongrondwettelijk.

Extra screenings

Het decreet dat terroristen moet buiten houden voorziet in extra screenings voor mensen uit moslimlanden vooraleer ze mogen immigreren naar de VS.

“Ik voer een nieuwe doorlichtingsmaatregel in om radicaal islamitische terroristen uit de Verenigde Staten van Amerika te houden”, zei Trump. “We willen hen hier niet. We willen er zeker van zijn dat we de bedreigingen die onze soldaten in het buitenland bestrijden niet ons land binnenlaten.”

Heropbouw Amerikaanse leger

Trump ondertekende ook een decreet over de heropbouw van het Amerikaanse leger, dat “nieuwe vliegtuigen, nieuwe schepen en nieuwe middelen” krijgt. Dat moet er volgens de president voor zorgen dat de “opofferingen van ons leger gesteund worden door de handelingen van onze regering”.

Trump ondertekende de decreten in het Pentagon, nadat James Mattis de eed had afgelegd als de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie.

Standpunt over folteringen

Eerder vrijdag herhaalde Trump te geloven in de effectiviteit van folteringen. Hij voegde toe dat de VS desondanks niet opnieuw folterpraktijken gaan invoeren, omdat Mattis het niet wil. “Hij heeft openlijk verklaard dat hij niet noodzakelijk gelooft in foltering of waterboarding”, zei Trump op de persconferentie in het Witte Huis, na zijn ontmoeting met de Britse premier Theresa May. “Hij is een expert, hij is zeer gerespecteerd, hij is de generaal van de generaal...Dus ik ga op hem vertrouwen.”