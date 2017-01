Absoluut recordjaar voor Lamot

Mechelen - Het jaar 2016 is opnieuw een topper geworden voor congrescentrum Lamot in Mechelen. Dat zag zijn zaalverhuur met elf procent stijgen. “Meer dan 700 bedrijven plaatsen ons bovendien op de vierde plaats van de beste congrescentra”, zegt manager Jan Simons.

Vorig jaar kon Lamot al aankondigen dat 2015 het meest succesvolle jaar ooit was. “Na onze sterke groei hoopten we stiekem op een status quo. 2016 leverde zowaar nog betere resultaten op”, geeft Simons aan. Hij stelt vast dat Mechelen als congresstad een stevige positie opeist tussen de grootsteden Antwerpen en Brussel. “De middelgrote steden winnen aan belang en Mechelen zit duidelijk in de lift”, klinkt het.

Het aantal aanvragen van bedrijven voor meetings, incentives, congressen en evenementen gaat in stijgende lijn. “De zaalverhuur lag nooit zo hoog. Hij ging zelfs met elf procent vooruit, dat was buiten alle verwachtingen”, reageert schepen van Toerisme Björn Siffer (Groen). Hij is een fiere voorzitter van Lamot. “Het sterke team van Lamot zorgt voor tevreden klanten, de beste ambassadeurs”, zegt hij.

"Mechelen meer dan ooit in de belangstelling"

En dat blijkt ook uit een nieuwe marktonderzoek van Experience Magazine bij 756 bedrijven. In 2015 pronkte Lamot op de vijfde plaats, nu op de vierde. “In het segment van de Belgische evenementenlocaties zagen we een sterke vooruitgang van de secundaire steden. Daarnaast heeft Lamot een uitstekende toegankelijkheid, prima infrastructuur en een professioneel team”, stelt Gregory Smet van Experience Magazine. “Ons congrescentrum legt linken met de stad. Dat zorgt voor een unieke belevenis”, zegt schepen Siffer nog.

Mechelen uitspelen als belevingsstad is een van de uitgangspunten in het economisch en toeristisch beleid van de stad. “En we staan meer dan ooit in de belangstelling. Dat merk je aan het toenemend aantal aankomsten en overnachtingen in onze stad., én aan het congresgebeuren. Vermeldingen als bestemming van de toekomst in de Financial Times hebben ons daar zeker bij geholpen”, vertelt burgemeester Bart Somers (Open Vld). Hij is ervan overtuigd dat zijn stad in de cruciale as Antwerpen-Brussel een nog veel groter potentieel heeft. De BAM-regio noemt hij het wel eens, Brussel-Antwerpen-Mechelen.