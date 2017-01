Online magazine lanceert databank met alle Mechelse subsidies

Mechelen - Het Mechelse online magazine AsGauPaust.be lanceert een online databank met alle subsidies die de stad voor 2017 in haar begroting heeft opgenomen.

“Mechelaars kunnen er naar hartenlust in grasduinen. Ze vinden er alle subsidiebedragen in terug die de stad dit jaar uitkeert”, zegt burgerjournalist Bartel Volckaert. (40). “Eigenlijk is het een knipoog naar de stad, want ze zou deze gegevens ook zelf op haar website kunnen plaatsen.”

De man achter AsGauPaust verkreeg de gegevens dankzij een openbaarheidsverzoek. Daarmee, maar ook met datajournalistiek en cartoons is het magazine sinds enkele maanden een nieuwe speler in de Dijlestad. “Het magazine is hoogstens een aanvulling op de regiopers, die overigens goed werkt levert. Nu, ik was ooit journalist voor een IT-magazine en het vuur voor journalistiek is duidelijk niet te blussen”, vertelt Bartel Volckaert.

asgaupaust.be