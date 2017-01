Clash tussen katholiek en arbeid: “Naar de inwoners van Terhagen werd niet geluisterd”

Rumst - Toen halverwege de jaren zeventig bleek dat een fusie onvermijdelijk zou zijn, steeg de nervositeit in Rumst, Reet en Terhagen aanzienlijk. Vele inwoners vreesden een clash tussen het overwegend katholieke Reet en de arbeidersgemeenten Rumst en Terhagen. Maar er waren ook positieve stemmen te horen.

Tussen Terhagen en Rumst is het water nooit echt diep geweest. Terhagen was van oudsher een gehucht van Rumst dat in 1874 zelfstandig werd. In de gemeente ontwikkelde zich, net als in Rumst, een heel ...