Vliegende Startersbrigade op tournee langs scholen

Wuustwezel - De leerlingen van het Stella Matutina-Instituut kregen gisteren bezoek van de Vliegende Startersbrigade, een project om jongeren warm te maken voor ondernemerschap.

“Er zit weer dynamiek in het ondernemersmilieus in de Antwerpse regio”, zegt Ludwig Caluwé (CD&V), gedeputeerde voor Economie. “Onze provincie is goed voor bijna 30% van de startende ondernemingen in Vlaanderen. Toch moeten jongeren voortdurend warm gemaakt worden voor het ondernemerschap. Bij het opstarten van een eigen zaak ontbreekt het de jongeren nog te vaak aan informatie, ervaring en begeleiding. Daarom willen we hen een duwtje in de rug geven en dat doen we met de Vliegende Startersbrigade.”

De Vliegende Startersbrigade bracht gisteren een bezoek aan de voorlaatstejaars handel en boekhouden-informatica van het Stella Matutina-Instituut in Wuustwezel. Daar kregen ze twee lesuren lang uitleg over het ondernemerschap van Simon Lehaen van Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. “Vanuit persoonlijke ervaringen spreek ik de scholieren aan en zo probeer ik hen duidelijk te maken dat een job gaan zoeken niet de enige mogelijkheid is, maar dat een job creëren ook een optie is. We behandelen in de sessie enkele inspirerende voorbeelden van jonge ondernemers, welke specifieke eigenschappen er typisch zijn voor een ondernemer en geven de jongeren mee hoe ze van start kunnen gaan als zelfstandige.”

“Ik vind deze sessie heel interessant”, zegt student Emanuel Akot. “Ik twijfel zelf nog over wat ik later wil gaan doen. Maar deze presentatie wordt met zoveel passie gebracht. Het motiveert me in mijn zoektocht naar wat ik later wil.”

www.startersinspiratie.be