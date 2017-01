Dartslegende Phil Taylor bergt pijltjes op na WK 2018

Dartslegende Phil Taylor is aan zijn laatste seizoen op het hoogste niveau bezig. De zestienvoudige wereldkampioen verklaarde vrijdag dat hij er na het komende WK een punt achter zet. Dat WK start in december. De finale wordt traditioneel op 2 januari gespeeld.

“Het is mijn laatste jaar. Het volgende WK zal mijn laatste zijn”, vertelde de 56-jarige Engelsman op de Britse zender ITV, nadat hij Michael Smith op het Unibet Masters in Milton Keynes in de eerste ronde met 10-6 uitgeschakeld had. “Mijn besluit staat vast. Na dit jaar is het klaar voor mij, wat er ook gebeurt. Ik kijk echt waar naar het einde uit. Ik heb dertig jaar aan de top gestaan, nu is er een nieuwe heerser, Michael van Gerwen. Laat hem het nieuwe uithangbord zijn.”

Taylor won twee keer het wereldkampioenschap van de British Darts Organisation en veertien keer dat van de Professional Darts Corporation, waarvan hij zelf één van de stichtende leden was. Zijn eerste wereldtitel veroverde hij in 1990, de laatste in 2013. Daarnaast won “The Power” onder meer vijftien keer het World Matchplay, elf keer de World Grand Prix, zes keer de Grand Slam, zes keer de Premier League, vijf keer het UK Open en vier keer het Europees kampioenschap. Hij voerde een eeuwigheid de wereldranglijst aan, maar is nu naar de zesde plaats afgezakt op de Order of Merit.