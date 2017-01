Reizigers moeten van bus op tram overstappen

Antwerpen - Wie met een bus vanuit de Zuidrand naar Antwerpen komt, moet vanaf juni overstappen op een tram aan de Brederodestraat of aan het NMBS-station Zuid. Zo wordt de binnenstad, waar werken aan de gang zijn, ontlast.

Bussen van de openbare vervoersmaatschappij De Lijn, die onder meer tussen Boom en Antwerpen rijden, hebben hun eindhalte op de Franklin Rooseveltplaats in het centrum van de stad. Daar komt vanaf juni verandering in.

De bussen vanuit de zuidrand van Antwerpen zullen vanaf dan stoppen aan de splitsing van de Brederode- met de Montignystraat op het Zuid aan station Antwerpen-Zuid. Vanaf daar kunnen de reizigers overstappen op de tram.

Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op vraag van zijn partijgenote Annick De Ridder. “Op de Leien en binnenkort ook op de Franklin Rooseveltplaats vinden grote werken plaats. Dat betekent dat het voor de bussen van De Lijn moeilijk is om die plek nog te bereiken”, zegt Annick De Ridder.

Bufferzones

Naar analogie met onder meer Linkeroever, waar bussen vanuit het Waasland stoppen op het Frederik Van Eedenplein, kunnen reizigers vanuit de zuidrand overstappen in het zuiden van de stad. “Er worden bufferzones aangelegd waar reizigers vlot de oversteek van bus naar tram kunnen maken om zo het centrum te bereiken”, zegt Annick De Ridder.

De bussen van De Lijn worden op het Zuid tegengehouden omdat binnenkort niet alleen de Italiëlei wordt heraangelegd, maar ook de Franklin Rooseveltplaats.

Of de maatregel definitief is, is nog niet duidelijk. Wel is het de ambitie van De Lijn om op de middellange termijn streekbussen zo veel mogelijk uit het stadscentrum te weren. Daarvoor moeten de verbindingen tussen bus en tram geoptimaliseerd worden.