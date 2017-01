Transportsector en Voka misnoegd: “We betalen 100 miljoen euro en staan nog altijd in de file”

De kilometerheffing kost de transport-bedrijven in de provincie Antwerpen bijna honderd miljoen euro. Dat heeft de werkgevers-organisatie Voka Kempen berekend. “We betalen nu veel meer en staan nog altijd in de file”, zegt Rocco Cannizzaro van Transport Hendrickx & Zonen uit Hulshout.

De Vlaamse overheid heeft de kilometerheffing voor vrachtwagens ingevoerd op 1 april 2016. De kosten ervan wegen volgens Voka Kamer van Koophandel Kempen zwaar door bij de transportfirma's in de provincie Antwerpen. De totale factuur in de provincie bedraagt 131 miljoen euro. Na aftrek van het weggevallen eurovignet en de verkeersbelasting bedragen de meerkosten nog 97,5 miljoen euro, zegt Voka.

Transportfirma Hendrickx & Zonen uit Hulshout betaalde al 600.000 euro aan kilometerheffing voor ruim 500 voertuigen. “De heffing is goed bedoeld, maar heeft niet geleid tot minder files, zoals de overheid beloofde. In plaats daarvan betalen transportbedrijven nu veel meer om in de file te staan”, zegt zaakvoerder Rocco Cannizzarro. “De transporteurs moeten de heffing doorrekenen aan hun klanten, die dat op hun beurt verrekenen. Maar de kosten voor de tijd die de vrachtwagens leeg afleggen, blijven. In ons geval was dit 125.000 euro.”

Concurrentievervalsing

Het Vlaams Gewest moet alle opbrengsten van de kilometerheffing besteden en een kilometerheffing voor auto’s nastreven, vindt Voka. “De kilometerheffing brengt het Vlaams Gewest netto 310 miljoen euro op. Daarvan gaat 100 miljoen naar infrastructuur”, zegt Renilde Craps van Voka Kempen. “Wij eisen dat ook de resterende 200 miljoen gaat naar maatregelen die de mobiliteit verbeteren.” Voka hekelt ook de concurrentievervalsing door buitenlandse transportbedrijven en vestigt de aandacht nog eens op de dure Bel­gische chauffeurs.