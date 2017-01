Kosten per inwoner voor brandweer lopen sterk uiteen: “Verschillen zijn wel erg groot”

De kosten die een gemeente per inwoner betaalt voor de brandweer, lopen sterk uiteen. Een inwoner van de stad Antwerpen betaalt 116 euro, terwijl een inwoner van Herenthout slechts 15 euro betaalt.

Vlaams parlementslid Koen Van den Heuvel (CD&V) vroeg aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) hoeveel de brandweer per inwoner kost. Het gaat daarbij om de gemiddelde kost die een gemeente voor de brandweer betaalt. Die maakt 80% van het totale budget voor de brandweer uit. De rest van het geld komt van de federale overheid.

“Sinds 1 januari 2015 is de grote brandweerhervorming in werking getreden”, zegt Koen Van den Heuvel. “Een van de doelen was dat alle gemeentes een faire prijs zouden betalen voor kwaliteitsvolle hulpverlening. Maar deze doelstelling is in het eerste jaar van de hervorming zeker niet behaald. De kostprijs per inwoner verschilde in 2015 sterk van zone tot zone én ook nog eens van gemeente tot gemeente binnen een zone. Het is normaal dat een stad als Antwerpen met een beroepsbrandweerkorps en door de aanwezigheid van veel industrie en de haven meer betaalt dan een kleine gemeente. Maar in 2015 betaalde een inwoner van de stad Antwerpen acht keer zoveel als een inwoner van Herenthout. Dat verschil is wel erg groot.”

“Wij schaffen prijsverschil af”

De prijsverschillen gelden ook in de brandweerzone Rivierenland, waarin ook Puurs zit. Koen Van den Heuvel is burgemeester van Puurs. Zijn gemeente betaalt 38 euro per inwoner voor de brandweer. Andere gemeenten in Rivierenland betalen veel meer of minder. Voor Mechelen is dat bijvoorbeeld 49 euro per inwoner. Niel betaalt 27 euro per inwoner.

Ook andere brandweerzones willen de kostenverschillen beperken. In de brandweerzone Antwerpen Rand is dat bijvoorbeeld al grotendeels gebeurd. In 2015 betaalde Lint volgens de cijfers van Vlaams minister Liesbeth Homans nog 53 euro per inwoner. ”Vandaag is dat nog maar 28 euro”, zegt Erik Janssen, brandweercommandant van de zone Antwerpen Rand. “We hebben de verschillen tussen de gemeenten beperkt. Toch zal de ene gemeente nog steeds meer betalen dan de andere. Schilde betaalt in 2017 bijvoorbeeld 34 euro per inwoner. We berekenen de bijdrage per inwoner op basis van twee factoren. Het aantal inwoners bepaalt voor 75% de kostprijs per gemeente. Hoe meer inwoners, hoe meer oproepen er kunnen binnenkomen. De andere 25% van de kostprijs wordt bepaald door het Kadastraal Inkomen. Gemeenten met veel industriezones en villa’s hebben een hoger Kadastraal Inkomen, en hebben meer kans op brand.”