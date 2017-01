Usain Bolt staat estafettegoud af: “Het valt me zwaar, maar het zal me niet tegenhouden”

Spurtbom Usain Bolt en de andere leden van de Jamaicaanse estafetteploeg die goud won op de Olympische Spelen van Peking in 2008 hebben hun eremetaal al afgestaan. “Ik ben niet gelukkig dat ik mijn medaille moet teruggeven. Het valt me zwaar, maar het zal me niet tegenhouden om dit seizoen mijn doelen te bereiken”, laat Bolt in de Jamaicaanse media optekenen.

Jamaica moet zijn gouden medaille op de 4x100 meter afstaan nadat Nesta Carter betrapt werd op het gebruik van doping. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft bloed- en urinemonsters die bij de sporters zijn afgenomen tijdens de Spelen van 2008 en Londen 2012 opnieuw laten testen, met de nieuwste technieken. Carter zou zijn betrapt op het verboden stimulerende middel methylhexanamine. Met Carter als slotloper pakte Jamaica in 2008 de olympische titel in een wereldrecord van 37.10, dat vier jaar later werd aangescherpt tot 36.84.

Carter claimt dat hij onschuldig is en stapt daarom naar het Internationaal Sporttribunaal TAS in Lausanne. Bolt, die na het WK in augustus een punt zet achter zijn indrukwekkende loopbaan, wilde kennelijk niet op dat vonnis wachten en besloot een van zijn negen gouden olympische medailles meteen af te staan.