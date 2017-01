De Eiken is dé trots van Monnikenheide

Zoersel - Op het domein van Monnikenheide staat sinds enige tijd een heel modern gebouw: De Eiken. Samen met de genodigden openden de tien bewoners met een beperking hun nieuwe 'thuis'.

Het gebouw De Eiken ligt vlak bij de parking van het domein en is als het ware tussen de eikenbomen gebouwd. Binnenkomen doe je via een patio, die uitgeeft op een gemeenschappelijke woonruimte met keuken. Het complex bestaat verder uit twee badkamers en negen flatjes, die alle modern en functioneel zijn ingericht. Er is plaats voor negen bewoners en één persoon in dagopvang. Ten slotte is er nog een leuk buitenterras, dat gedeeltelijk overdekt is.

De totale kostprijs, binnen- en buiteninrichting inbegrepen, komt op ongeveer 700.000 euro.