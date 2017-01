Jonge Belgen niet ongeschonden op eerste dag WK shorttrack junioren

De Belgische shorttrackers zijn de eerste dag van de wereldkampioenschappen shorttrack voor junioren in het Oostenrijkse Innsbruck niet ongeschonden doorgekomen. Op de 1.500 meter kwam geen van de drie jongens door de voorronde. Stijn Desmet zette dat vervolgens recht door zich zowel op de 500 als de 1.000 meter voor de reeksen te plaatsen. Op de kilometer volgde Guiliian van Waasdijk dat voorbeeld.

Het waren de schaarse uitzonderingen in een sterk bezet kampioenschap. De drie jongens - naast Desmet (18) en Van Waasdijk (17) is dat David Danneel (19) - zullen tijdens de mondiale titelstrijd een bijrol vervullen. De bijrol op de 1.500 meter was vooral een ontgoocheling voor Desmet, die als vierde in zijn reeks het hoofdtoernooi niet bereikte. Desmet, kopman van het Belgisch drietal, kwam op de streep tegen de als derde finishende Rus Pavel Sitnikov 56 duizendste seconde tekort. Danneel (vijfde) en Van Waasdijk (zesde) kwamen er helemaal niet aan te pas.

Bij de meisjes kon de zestienjarige Evelien van Kerckvoorde evemin potten breken. Zij ging er in de reeksen van de 1.500 meter uit met een vijfde plaats en sneuvelde in de voorrondes van de 500 (derde) en 1.000 meter (vijfde).

Voor de wereldkampioenschappen in Olympiaworld zijn 201 shorttrackers uit 39 landen komen opdagen. Een toenemend aantal landen houdt zich ernstig bezig met shorttrack. Ook schaatsers uit Ierland, India en Hongkong zijn in Innsbruck present.