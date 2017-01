CD&V-schepenen herverdelen het werk

Bart Sebreghts en burgemeester Liesbeth Verstreken (links) op werkbezoek in de intussen afgebroken gemeenteschool in Halle Foto: Jan Vorsselmans

Zoersel - Bart Sebreghts (CD&V) is geen schepen meer in Zoersel. Zijn taken worden verdeeld onder de overige CD&V-schepenen.

OCMW-voorzitter Katrien Schryvers neemt er voortaan de bevoegdheden Publiek-private samenwerking en Buurtwerking bij. Wim Govers, nu al schepen van Jeugd en Kinderopvang, neemt Financiën en ICT voor zijn rekening en schepen van Openbare Werken en Landbouw Luc Kennis krijgt er nog de verantwoordelijkheid Sport bij. Dat werd beslist op het jongste schepencollege.

De gewezen schepen zette zich in voor allerlei projecten en zorgde ervoor dat de gemeentefinanciën gezond bleven. Hij blijft wel gewoon gemeenteraadslid.