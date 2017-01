Drie broers rammen verkoper rommelmarkt in elkaar

Turnhout / Oud-Turnhout - Drie broers uit Turnhout en Oud-Turnhout zitten in de cel omdat ze in december een marktkramer in elkaar sloegen en trapten. Een van hen werd eerder ontslagen uit het leger na de zware mishandeling van rekruten.

Gewezen paracommando Michael D. (31) en zijn broers Kevin (38) uit Oud-Turnhout en Ben (41) worden verdacht van het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Het trio doolde op 18 december rond 6u20 rond in de Warandestraat in Turnhout. Op dat moment maakten marktkramers zich klaar om de wekelijkse rommelmarkt op te stellen.

Michael D. vond er niet beter op dan de spiegel van een voertuig te trappen. Volgens zijn verklaring ‘viel hij per ongeluk’ tegen het voertuig. Toen de man, een vijftiger uit Beerse, en zijn echtgenote uitstapten, was het hek van de dam. Het slachtoffer is tot op vandaag arbeidsongeschikt. Ook zijn echtgenote kreeg een slag tegen de kaak en werd eveneens tegen de grond geduwd.

Michael D. stond in 2009 al eens in het oog van de storm. Samen met een andere para had hij maandenlang een terreurbewind gevoerd tegen zijn jonge collega’s op de basis in Tielen. Voor die feiten kreeg Michael D. in september 2010 een jaar gevangenisstraf, waarvan de helft effectief. De pestende para werd in december 2010 uit het leger gezet.

De raadkamer heeft de aanhouding van het trio bevestigd.