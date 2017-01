Hoboken - “Ofwel moet Umicore verdwijnen, ofwel de hele woonwijk.” Dat is volgens Abdeljalil Mazid (39), bewoner van de Moretusburgwijk in Hoboken, de enige oplossing om de veiligheid van de kinderen in de wijk te garanderen.

Bij vijftien kinderen in de Moretusburgwijk in Hoboken werden verhoogde lood-in-bloedwaarden vastgesteld. Het is voor het eerst in jaren dat er zo veel kinderen zijn met verhoogde waarden. Hannah Kleykens ...