Nog lichtere straf voor Hein Vanhaezebrouck na beroepsprocedure

De Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag slechts een boete van 400 euro opgelegd aan Hein Vanhaezebrouck, de coach van AA Gent. De voorwaardelijke schorsing van één week wordt geschrapt.

AA Gent leed op 22 december 2016 tegen Anderlecht (speeldag 20) zijn eerste thuisnederlaag (2-3) in de competitie. Na de partij was vooral scheidsrechter Erik Lambrechts kop van jut bij de Buffalo’s. Iets na het halfuur duwde hij Esiti nogal streng de rode kaart onder de neus. De Nigeriaanse middenvelder tikte het leer te ver van de voet, waardoor Anderlecht-verdediger Bram Nuytinck hem de bal kon afsnoepen. Esiti moest de tackle ontwijken en landde deels op de voet van Nuytinck. Lambrechts stond goed gepositioneerd en trok tot grote ergernis van de Gentenaars een rode kaart. In de Gentse dug-out kookten de potjes over. Vanhaezebrouck moest op aangeven van de vierde official vlak voor het einde van de partij plaatsnemen in de tribunes.

Het Bondsparket vroeg een week schorsing en 400 euro boete, de Geschillencommissie maakte de schorsing dinsdag voorwaardelijk. Het Bondsparket ging echter in beroep, omdat het vermoedt dat de Geschillencommissie van afgelopen dinsdag niet conform het reglement was samengesteld. In Hoger Beroep werd dat argument ontkracht en werd ook de voorwaardelijke schorsing geschrapt. “Het nieuwe bondsreglement stelt dat de Geschillencommissie sinds 1 januari slechts uit één rechter bestaat, daar waar er dinsdag drie waren. De zaak werd echter ingeleid op 27 december en uitgesteld, waardoor de oude regeling nog van kracht was”, klinkt het. “Zowel hoofdscheidsrechter Lambrechts als vierde official Frederik Geldhof bevestigen dat zij zich op geen enkel moment beledigd voelden. Zij voelden zich niet het slachtoffer van fysieke agressie, er werden evenmin verdachtmaking geuit of obscene gebaren getoond. Zij bevestigen enkel het scheidsrechtersverslag, namelijk dat Vanhaezebrouck herhaaldelijk zijn ongenoegen liet blijken.” .