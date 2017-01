BOEK. Doorbreek de stilte - Val McDermid

De door tragische familiegebeurtenissen getormenteerde rechercheur Carol Jordan stuit in haar nieuwe job op een verdachte zelfmoord. Een succesvolle vrouw, met een uitgesproken feministisch profiel, zou zich vergast hebben in haar eigen auto.

Profiler Tony Hill (bekend van de tv-serie Wire in the Blood), haar compagnon de route en toeverlaat met wie Carols relatie brozer dan ooit is, legt de link met een andere recente en al even onbegrijpelijke zelfmoord. Het verband: online stalking. Algauw is Carols nieuwe rechercheploeg, waarin we een paar vertrouwde gezichten herkennen, een bijzonder sluwe seriemoordenaar op het spoor. Doorbreek de stilte haalt nergens het niveau van de eerste Tony Hill-verhalen, al heeft Val McDermid nog altijd voldoende schrijftalent in huis, om van een geslaagde politiethriller te kunnen spreken.

Luitingh-Sijthoff, 349p, 19,99