Antwerpse sterzaalvoetballer riskeert vier jaar cel voor bendevorming

Antwerpen - Het openbaar ministerie heeft vrijdag vier jaar cel en 6.000 euro boete gevorderd voor Antwerps zaalvoetballer Yassine Achahbar (28) en twee Nederlanders die voor de correctionele rechtbank van Antwerpen vervolgd worden voor bendevorming.

De beklaagden werden op 15 oktober 2013 opgemerkt via bewakingscamera’s van kaai 869 in de Antwerpse haven. Ze werden opgepakt in de buurt van de koelcontainers. De politie vermoedde dat ze op zoek waren naar drugs. De verzegeling van een van de containers was verbroken, maar er werden geen verdovende middelen in aangetroffen.

Achahbar stuurde zijn broer na zijn arrestatie een berichtje: “Gepakt, verwittig iedereen”. De Nederlanders Jordan P. en Etienne E. weigerden een verklaring af te leggen tijdens het onderzoek. Ze lieten op het proces ook verstek gaan.

Achahbar vertelde de politie dat hij met de bus naar de haven was gereden, omdat hij iets wilde stelen uit een container. Hij ontkende dat hij op zoek was naar drugs en verklaarde de twee Nederlanders ook niet te kennen. Het openbaar ministerie vindt dat verhaal ongeloofwaardig.

Getalenteerd zaalvoetballer

“Mijn cliënt heeft geen strafbare feiten gepleegd”, pleitte zijn advocaat Xavier Potvin. “Hij is een getalenteerd zaalvoetballer, maar was een achttal maanden voor de feiten geschorst omdat hij positief had getest op cannabis. Hij werd depressief, had geen geld en was zonder nadenken naar de haven getrokken. Na zijn voorhechtenis heeft hij zich herpakt: hij speelt terug bij FT Antwerp en is sindsdien opgeklommen tot de nationale ploeg.”

Vonnis op 24 februari.