Extra personeel moet klantgerichtheid bouwdienst verbeteren

Mechelen - Om de klantgerichtheid nog te verbeteren, krijgt de bouwdienst van de stad Mechelen dit jaar extra personeel.

Sinds de hervorming is er heel wat gebeurd bij de bouwdienst. Een ontvoogding zorgde ervoor dat bouwaanvragen sneller worden afgehandeld, de stedenbouwkundige verordening werd vernieuwd, er kwam een loket in het Huis van de Mechelaar en het is mogelijk om aanvragen digitaal in te dienen.

“We hebben één doel, een aantrekkelijk klimaat creëren voor kwalitatieve nieuwbouw- of verbouwingsprojecten in Mechelen”, zegt schepen van Stedenbouw Greet Geypen (Open Vld). Omdat het aantal bouwprojecten toeneemt, komen er drie medewerkers bij. Onder hen een stedenbouwkundig ambtenaar. “Op deze manier willen we een antwoord bieden op het stijgend aantal complexe dossiers”, stelt de schepen.