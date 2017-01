H&M zet zich in voor vluchtelingen

Hoewel H&M en respect voor mensenrechten meestal niet in één adem worden genoemd, doneert de modeketen een pak geld om kinderen in vluchtelingenkampen naar school te kunnen laten gaan.

H&M startte haar campagne in november 2016. Voor elke cadeaubon die tijdens de eindejaarsperiode in de meer dan 4000 winkels wereldwijd werd verkocht, doneert de winkel geld aan vluchtelingen in Chad, Ethiopië, Iran, Kenia, Maleisië, Pakistan, Rwanda, (Zuid-)Soedan, Syrië, Uganda, en Jemen. Ondertussen, twee maanden verder, zou H&M al drie miljoen euro kunnen doneren.



Bijna de helft van alle vluchtelingen ter wereld zijn kinderen, en slechts 50% van die kinderen kunnen van basisonderwijs genieten. Het geld zou integraal gebruikt worden om ook die kinderen in crisissituaties voldoende onderwijskansen te geven. Met het geld kunnen schoolboeken en schoolgerief gekocht worden.

H&M wil "positieve veranderingen teweeg brengen en levensomstandigheden verbeteren door te investeren in mensen en ideeën", zo schrijven ze in een persbericht. Ze leggen hun focus vooral op proper water, gelijkheid, klimaat en onderwijs. "Door een campagne als deze kunnen mensen die bij H&M kopen echt het verschil maken", haalde Lionello Boscardo van de VN-vluchtelingenorganisatie aan. "Onderwijs is cruciaal als we het leven van kinderen op de vlucht willen verbeteren, en als we ervoor willen zorgen dat ook die kinderen een toekomst kunnen uitbouwen."

Toch wel een opvallende actie van H&M, zeker omdat onlangs nog maar eens werd bekend gemaakt dat grote ketens, zoals ook H&M, een groot aandeel hebben in kinderarbeid en dat dergelijke modebedrijven hun verantwoordelijkheid moeten opnemen als het over het respect voor mensenrechten gaat.