Serviceclub Fifty-One ondersteunt handicar

Essen - Serviceclub Fifty-One overhandigde een cheque van 2.500 euro om de werking van de handicar te ondersteunen. De cheque werd overhandigd aan OCMW-voorzitter Imelda Schrauwen en in het bijzijn van de handicarchauffeurs.

Serviceclub Fifty-One Heidebrand organiseert regelmatig activiteiten voor goede doelen. De club staat voor vriendschap, achting en verdraagzaamheid en wil goede doelen steunen en begeleiden. Donderdag overhandigden de leden een cheque van 2.500 euro aan OCMW-voorzitter Imelda Schrauwen. Het geld wordt gebruikt om de werking van de handicar nog beter te optimaliseren.

Serviceclub Fifty-One Heidbrand telt een 20-tal leden, waarvan vier Essense leden. Op zondag 1 oktober 2017 organiseert de serviceclub een oldtimerrally. Ook de opbrengst van die activiteit zal naar een goed doel gaan.

Eén keer per jaar organiseert Fifty-One België een groots evenement in de Zoo van Antwerpen. Daar bezorgen zij andersvaliden een onvergetelijke dag in de dierentuin. Een uitstap naar de dierentuin is immers niet voor iedereen evident. Dankzij de hulp van honderden vrijwilligers kunnen de andersvaliden uit diverse verzorgingsinstellingen een dag naar de Zoo of Planckendael. Daar krijgen ze een aangepaste rondleiding.

www.fifty-one-international.org