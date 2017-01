Vermeersch en Merlier in koor: “We willen Van Aert aan wereldtitel helpen”

Met Wout van Aert beschikt de Belgische selectie over een topfavoriet in de rangen. “Ik wil Wout graag helpen aan die regenboogtrui”, aldus Gianni Vermeersch twee dagen voor het WK.” Ook Tim Merlier hoopt op een zelfde rol.

Vermeersch lag in balans met nog enkele andere renners als zevende man voor het WK. “Ik ben er zeer trots op dat ik uiteindelijk die selectie heb gehaald”, herhaalde hij nog eens, “en ik denk dat mijn rol ook heel duidelijk wordt: ik cijfer me weg voor de anderen. Als ik met mijn snelle start kan uitpakken, zoals ik de voorbije weken al een paar keer heb gedaan, zal ik het niet nalaten om op die manier iets te doen voor Wout. Ik hoop gewoon dat we op het eind van de dag met een regenboogtrui naar huis gaan en dat ik daar een rol in heb gespeeld.”

Hetzelfde geldt voor Tim Merlier, in het dagelijkse leven ook ploegmaat van Wout van Aert. “Ik heb een heel moeilijk, om niet te zeggen, een slecht begin van het seizoen gekend”, zei hij, “ik ben blij dat ik de laatste maand eindelijk weer die goede conditie te pakken heb en mezelf met mijn goede resultaten in de selectie heb geknokt. Dat is voor mij wel belangrijk en ook voor Wout. We delen de kamer, we gaan samen het parcours verkennen, ik zorg mee een beetje voor rust in zijn hoofd. We kunnen over andere dingen praten dan enkel de koers. Zondag hoop ik hem bij te kunnen staan, een rol van betekenis te kunnen spelen. Hij heeft het niet gemakkelijk gehad met zijn knie in de voorbereiding, maar ik geloof in Wout en wil hem helpen in het veroveren van die tweede regenboogtrui.”