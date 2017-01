100-jarige ex-politicus nog erg actief op Twitter

Brussel - Oud-CVP-politicus Jan Verroken viert op maandag 30 januari 2017 zijn 100ste verjaardag. Verroken is één van de architecten van de taalgrens en deed in 1968 met een tussenkomst in het parlement de regering van partijgenoot Paul Vanden Boeynants vallen over de opsplitsing van de katholieke universiteit in Leuven. Verroken heeft al jaren geleden afscheid genomen van de politiek, maar blijft het wel volgen en is bijvoorbeeld bijzonder actief op Twitter.

Op 30 januari 1917 werd in het Oost-Vlaamse Melden Joannes Josephus (Jan) Verroken geboren. In 1950 werd Verroken voor de CVP een eerste keer verkozen in de Kamer van volksvertegenwoordigers voor het arrondissement Oudenaarde.

In de jaren ‘50 maakte Verroken deel uit van de zogenaamde Groep van Acht, een groep CVP-parlementsleden die het Vlaamse geweten van de toen nog unitaire partij vormde en een belangrijke rol speelde in het tot stand komen van de taalwetgeving. Voor de taalgrenswet van 1962 was Verroken parlementair verslaggever. Hij schuimde daarvoor in de jaren ‘50 als een landmeter het Vlaamse land af.

In 1968 deed Verroken de regering van partijgenoot Paul Vanden Boeynants vallen na een interpellatie in het parlement over Leuven Vlaams en de splitsing van de Leuvense Alma Mater.

Al was de val van de regering niet zijn bedoeling, zo benadrukte hij nadien meermaals. “Wij hadden een gemotiveerde motie ingediend waarin wij het parlement vroegen ons standpunt bij te treden over de verhuis van de Franstalige afdeling naar Wallonië. Ik was er zeker van dat wij het zouden halen. Voor mij moest de eerste minister daar echter niet op antwoorden maar de regering wilde dat wel. Over dat antwoord is de regering Vanden Boeynants gevallen”, aldus Verroken. Hij werd er zelfs op aangesproken door de Congolese president Mobutu die hem “le tombeur du gouvernement” noemde.

In 1979 werd Verroken vanop de lijstduwersplaats rechtstreeks verkozen voor het Europees Parlement waar hij tot 1984 zetelde. Van 1983 tot 1988 was hij ook burgemeester van Oudenaarde, waar hij vanaf 1983 ook gemeenteraadslid was.

In 1988 besloot hij uit ‘zijn’ CVP te stappen. Hij kwam in Oudenaarde op met een eigen onafhankelijke lijst en werd tot tweemaal toe verkozen tot gemeenteraadslid en bleef dat tot 2000. Dat jaar stopte hij met de actieve politiek. Maar hij is de politiek en en zeker de communautaire discussies op de voet blijven volgen.

Verroken, die intussen verblijft in een woonzorgcentrum in Koksijde, groeide de voorbije jaren ook uit tot een fenomeen op Twitter. Met ruim 23.000 tweets en bijna 2.500 volgers is @verroken bijzonder actief. Ook over zijn 100ste verjaardag stuurde hij al een tweet de wereld in.