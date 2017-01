Stoken met houtkachels onder vuur: waarom is het gevaarlijk voor onze gezondheid?

Eigen haard is goud waard, zegt het spreekwoord. Maar wie hout op zijn vuur wil gooien, denkt daar vandaag best twee keer over na, vindt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). “Houthaarden en -kachels zijn grotere luchtvervuilers dan auto’s”, zegt Katrien Smet van de VMM. Drie Antwerpenaren luchten hun hart over hun haard, terwijl twee experts al uw brandende vragen beantwoorden.