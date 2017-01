Hamilton vraagt fans om zijn nieuwe helm te ontwerpen

F1-piloot Lewis Hamilton vraagt zijn fans om een nieuw helmdesign voor 2017 te ontwerpen.

Hamilton wil zijn fans overduidelijk meer bij de sport betrekken en dat doet hij op een originele manier. De Brit vraagt zijn fans immers om zijn nieuw helmdesign te ontwerpen.

Er zijn niet al te veel voorwaarden. Uiteraard moeten de sponsors zichtbaar blijven en verder is één van de belangrijkste vereisten dat de kleur 'candy apple red' wordt gebruikt, een kleur die ook in zijn huidig helmdesign prominent terug te vinden is.

Fans kunnen hun helmontwerp met de hashtag #LH44Design op Instagram plaatsen. Hamilton zal vervolgens één van de ontwerpen kiezen en daadwerkelijk daarmee racen in 2017. De ontwerper van het winnende helmdesign wint een 'meet and greet' met Hamilton op het circuit en krijgt ook een replica van de helm op ware grote.

