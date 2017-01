Gluren bij BV's: Eline De Munck voelt zich betrapt in de bioscoop

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Modeweek in Parijs? Dan zit fashionista Tiany Kiriloff in de Franse hoofdstad om zich in mooie outfits te laten kieken.

Als de dag voorbij is, dan slurpen zusjes Chloë en Magali uit 'Mijn Pop-uprestaurant' van een cocktail. "Girls just wanna have fun", schrijven ze erbij.

Eline De Munck ging naar de bioscoop en voelde zich betrapt... met een zakje M&M's.

An Lemmens kwam eerder deze week ongelukkig ten val met haar paard en ziet in een hond potentieel als verzorger. "Jammer dat hij niet kan poetsen en koken. Verder de perfecte verpleger", schrijft ze erbij.

Véronique De Kock plaatst een foto van haar twee zonen op Instagram. "Waar is de tijd toch gebleven", staat er.

Noah, de zoon van Sergio Herman, werd deze week al acht jaar. De topchef deelde een kiekje van het jongetje met koksmuts. "Ik hou van je mijn grote vriend. Wat leuk om je vandaag in de keuken te hebben", staat erbij.

Ook Gert Verhulst was jarig en vierde dat in badjas en met lekker eten. "Alweer een jaartje ouder", staat er bij de foto.

Sam De Bruyn toont zijn nieuwe trui en die doet vermoeden dat hij een pittig kantje heeft. "Bad boy, maar dan schattiger en in het Frans", zegt hij over het opschrift.

Het gaat er vrolijk aan toe achter de schermen van 'Familie', zo bewijst Gunther Levi met een kiekje van enkele acteurs aan tafel.