Lille - Jef Van Duppen uit Gierle zette in 1977 zijn eerste stappen in de politiek in de gloednieuwe fusiegemeente Lille. Nadien schopte hij het tot burgemeester van alle Lillenaren. “Ik ben voorstander van een nog grotere fusie”, vertelt hij.

Wegilipoe. In grote letters schreef toenmalig onderwijzer Frans Van Glabbeek begin de jaren tachtig deze vreemde naam met krijt op het bord in een klas van de gemeentelijke jongensschool in Lille. Was ...