Paard zonder ogen en oren aangetroffen op Belgische weide

Er is een gruwelijke foto opgedoken van een overleden paard in Graide, een deelgemeente van het Waalse Bièvre (provincie Namen). Daar heeft iemand woensdag het kadaver van een paard, zonder ogen en oren, ontdekt. Of het om dierenmishandeling gaat, is nog niet duidelijk.

Zowel de politie als de burgemeester zijn intussen op de hoogte van de vondst. “Het paard is intussen al enkele dagen overleden”, verklaart David Clarinval, burgemeester van Bièvre. “We zijn intussen samen met de politie een onderzoek gestart om te bekijken hoe de vork in de steel zit. Maar het is nu al duidelijk dat de eigenaar het kadaver had moeten afdekken met een zeil. Bovendien had hij het paard uit het zicht moeten leggen van voorbijgangers”, aldus Clarinval.

Of het overleden paard al dan niet gruwelijk mishandeld is, is vooralsnog niet duidelijk. Volgens de eigenaar, Camille C., is het paard overleden door een blikseminslag en zijn zowel de ogen als oren opgepeuzeld door roofdieren.

Een verhaal waar de burgemeester niet veel geloof aan hecht. “De eigenaar is in het verleden namelijk al veroordeeld en mocht sindsdien geen dieren meer houden.” Iets wat C. ook bevestigt. “Sindsdien hou ik geen paarden meer onder mijn naam. De dieren die ik verzorg, zijn van mijn moeder of van andere mensen. En die krijgen wel degelijk telkens voldoende eten.”