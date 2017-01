Oostende en Charleroi loten Franse clubs in 1/8ste finales FIBA Europe Cup

Oostende en Charleroi, beiden uitgeschakeld in de eerste ronde van de Champions League en opgevist in de FIBA Europe Cup, krijgen in de 1/8ste finales Franse tegenstanders voorgeschoteld. Oostende neemt het op tegen Pau-Orthez (huidige nummer 3 Pro A), Charleroi versus Nanterre (nummer 4 Pro A). De kustploeg en de Spirous openen de 1/8ste finales op 8 februari in eigen midden. Op 22 februari zijn de terugwedstrijden. Belgian Lions Maxime De Zeeuw (Oldenburg) en Retin Obasohan (Avellino) kwalificeerden zich wel voor de volgende fase van de Champions League. In de Eurocup (Top 16, poule H) heeft Sam Van Rossom (1 rebound, 3 assists) met Valencia het Spaans duel met 86-62 gewonnen van Malaga. Met 4 op 4 is Valencia al zeker van een stek in de kwartfinale. In de Round 8 van de EuroCup Women neemt Ann Wauters het met Bellona Agu tegen Girona op. Julie Vanloo met Ragusa versus Galatasaray Istanbul. De wedstrijden worden op 9 en 16 februari afgewerkt.