Bondscoach zet renners op hun plaats voor WK: “Ze moeten niet zeuren”

Luxemburg werd donderdag overspoeld door Belgisch crosstalent. Kwamen de meeste profs pas in de vooravond toe in het ploeghotel in Pétange, dan trok een groot deel van de jeugd en dames reeds naar het WK-parcours in het naburige Bieles voor een kennismaking. En die eindigde voor velen met een valpartij. Daarop werd het parcours – net als dat van het BK in Oostende – aangepast.

Sneeuw of geen sneeuw, dooi of geen dooi? De weersvoorspellingen voor Bieles/Belvaux en omstreken zullen de komende 48 uur nog vaak over de tongen gaan. Zoals het parcours zich gisteren presenteerde, zorgde vooral de laatste schuine kant voor de nodige sensatie. Eén voor één gingen renners tegen de vlakte, de één al spectaculairder dan de ander. “Daar ga ik niet echt een probleem van maken”, reageerde uittredend beloftenwereldkampioen Eli Iserbyt. “Ja, ik ben zelf ook gevallen, maar het neemt niet weg dat het een parcours is zoals ik het graag heb.”

De allerslimsten bleven gewoon weg van het parcours. Zowel Thijs Aerts als Quinten Hermans beperkten zich tot toekijken. Sanne Cant reed evenmin over het parcours. Wie wel met de daver op het lijf enkele rondjes reed, was Jolien Verschueren. Zij voelde zich duidelijk niet in haar sas op de ijzige ondergrond.

Ook bondscoach Rudy De Bie was het niet ontgaan dat heel wat renners tegen de vlakte gingen. “Sneeuw en ijs, dat is ook cross”, klonk het. “Mijn renners hebben niet veel ervaring met dit soort omstandigheden, maar voor de Zwitsers is zo’n besneeuwde schuine kant iets wat ze wekelijks onder de wielen krijgen.”

Veiliger

Toch gingen de parcoursverantwoordelijken over tot actie. Net als het BK-parcours in Oostende eerder deze maand, werd ook de WK-omloop lichtjes aangepast. De befaamde schuine kant wordt iets minder lang, maar blijft nog altijd spectaculair. “Wat het aantal valpartijen zal doen afnemen”, voorspelt De Bie. “Maar de renners moeten vooral niet te veel zeuren. Veldrijden is en blijft een offroad-sport. Dan weet je dat sneeuw en ijs tot de mogelijkheden behoren.”

De Bie loofde de organisatie. “Ze hebben het parcours al heel wat veiliger gemaakt, onder andere door fijn zagemeel te strooien aan de balken. Elders op het parcours hebben ze op sommige gevaarlijke stroken scherpe zavelgrond gestrooid. Het mag de komende dagen dooien, want een plakkerige boel gaat het niet worden. Al is het parcours nu ook al goed te doen.”

Wie zondag een tactische race verwacht, is er vermoedelijk ook aan voor de moeite. De Bie: “Ik vermoed dat de favorieten zo snel mogelijk gaan proberen de wedstrijd open te breken. En ja, zoals het parcours er nu bijligt, ligt het voordeel bij Mathieu van der Poel. Maar het had ook veel technischer gekund. Ook voor Wout liggen er dus zeker mogelijkheden.”