Man met jeep wil golven van dichtbij zien, maar moet worden ontzet door helikopter

Deze man wou graag de golven in Huboldt Bay van heel dichtbij bewonderen. De Californische kustwacht had nochtans gewaarschuwd voor hoge golven. Ondanks een verbod, reed hij met zijn 4x4 toch op de pier.

Het was wellicht een geweldig zicht voor de man, zo tussen de golven rijden. Maar het is hem slecht bekomen want door de vele golven raakt zijn auto niet meer voor- of achteruit. Hij stapt nog even uit, maar denkt na een flinke golf dat het toch veiliger is in de auto.

Nauwelijks is hij weer ingestapt of een heel krachtige golf duwt de zware jeep een zoveelste keer opzij. Uiteindelijk werd de man met een helikopter ontzet uit zijn hachelijke positie. Zijn jeep zal worden opgehaald eens de zee wat rustiger is. Tenminste, als die niet wordt meegesleurd door het water.