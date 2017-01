De Ketele en De Pauw beginnen met derde plaats in Zesdaagse van Kopenhagen

Kenny De Ketele en Moreno De Pauw staan na de eerste nacht van de Zesdaagse van Kopenhagen op de derde plaats. De Belgische tandem pakte donderdag 24 punten in de Ballerup Super Arena in de Deense hoofdstad en moet enkel twee Deense duo’s voor zich dulden.

De leidersplaats is in handen van Lasse Norman Hansen en Michael Morkov, zij verzamelden 44 punten op de openingsdag. De tweede stek is voor Mark Hester en Jesper Morkov, de broer van Michael. Zij hebben net als De Ketele en De Pauw 24 punten.

Kenny De Ketele en Moreno De Pauw, zaterdag nog tweede in de eindstand van de Zesdaagse van Berlijn, eindigden vorig jaar op de tweede plaats in Kopenhagen. De eindzege ging toen naar Jesper Morkov en Alex Rasmussen.