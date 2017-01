Uitgebrande Gildenhuis volgende week te koop

Herentals -

De eigenaars van het uitgebrande Gildenhuis in Herentals verkopen het pand. “Er zijn al geïnteresseerden”, zegt Lode Bolckmans voorzitter van de coöperatieve vennootschap Ons Volk, die eigenaar is van het Gildenhuis. “Eind januari stappen we naar de notaris.”