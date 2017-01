P&R Linkeroever fleurt op met knalrode foodtruck

Linkeroever - Een warme tas koffie, een croissant en een vriendelijke babbel van Claudia Verdurmen uit Essen moet pendelaars aan de park-and-ride op Linkeroever een goed begin van de dag opleveren. Vanaf 6 februari strijkt Vespuccino, een knalrode foodtruck, neer op Linkeroever.

Foodtruck Vespuccino zal vanaf volgende week elke maandag-, dinsdag- en donderdagochtend om kwart na 7 al klaarstaan op de parking met warme koffie, verse croissants, muffins en ander lekkers. De foodtruck Vespuccino zal ook soep en belegde broodjes aanbieden om ’s middags op te eten. “Ik richt me vooral op woon-werkverkeer”, zegt initiatiefneemster Claudia Verdurmen, afkomstig uit Essen, maar ondertussen inwoner van Linkeroever.

“Er is geen horeca in de buurt, maar er zijn wel meer dan driehonderd parkeerplaatsen die elke dag vol staan. Ik zal vanaf 7u ’s ochtends klaarstaan om de mensen die met de tram naar de stad vertrekken te voorzien van koffie of iets lekkers. Als de meeste pendelaars naar de stad vertrokken zijn, rond 9u, sluit ik. Op donderdag om 16u sta ik er opnieuw, om de mensen die huiswaarts keren te voorzien van lekker Italiaans eten dat ze kunnen meenemen om thuis op te warmen. De meeneemgerechten kopen we van een gepensioneerde en gepassioneerde kok. Zelf zorg ik voor verse seizoensgebonden soep.”

Elke zondagochtend wordt Vespuccino omgetoverd tot bakkerij en staat Claudio op het pleintje aan de Bouvaertlaan. “Het aanbod zal dan bestaan uit verse pistolets, croissants, sandwiches en koffiekoeken.” Claudia kijkt er niet tegenop om zondag vroeg op te staan, integendeel. “De laatste vijf jaar ben ik aan de slag bij de administratie van de lokale politie. Speciaal voor de foodtruck neem ik loopbaanonderbreking. Ik mis het contact met de mensen en het buiten zijn te hard.”

Vespuccino ademt Italië uit en dat is niet toevallig. “Onze foodtruck is een Vespa op drie wielen. Het is een ludiek Italiaans karretje. Wij zijn echte Italië-fans.”