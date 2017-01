Anoniem werk als Rubens verkocht voor 4,7 miljoen euro

Een anonieme ruiterstudie uit de hand collectie van een Brusselse verzamelaar die in 2015 voor 12.500 euro bij Christie’s in Amsterdam gekocht werd, is gisteren in New York als een echte Rubens voor bijna 5 miljoen euro geveild. Bingo?

Het verhaal begint in juni 2015 wanneer een Brusselse verzamelaar een anonieme ruiterstudie op een veiling binnenbrengt bij Christie’s in Amsterdam. Het doek wordt toegeschreven aan een navolger van Antoon Van Dyck en vindt een koper voor 12.500 euro. Anderhalf jaar later biedt die zijn aankoop bij Sotheby’s in New York opnieuw aan. Het is niet meer helemaal hetzelfde doek, want de in de negentiende eeuw aangebrachte achtergrond van bomen en lucht werd weggerestaureerd.

Volgens Sotheby’s , daarin voorzichtig gesteund door het Antwerpse Rubenianum, gaat het om een echte Rubens, die als model gebruikt werd in zijn atelier. De meester zou rond 1610 drie verschillende ruiterstudies gemaakt hebben, die door een kopiist samengebracht werden op één schilderij dat zich nu in de collectie van de koningin van Engeland bevindt.

Die visie wist in New York vele verzamelaars te verleiden tot een stevig bod. Na een felle strijd werd de ruiterstudie op 4,7 miljoen euro afgehamerd, ruim driemaal zoveel als de schatting.

